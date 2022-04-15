星座運勢網站「星座看看」公布12星座難交心排行榜，前三名分別是天蠍座、金牛座、摩羯座，想要獲得他們的信任、走入他們的內心，簡直是難如登天。

▍第十二名：白羊座

跟白羊座混熟太簡單了，坐下來一起吃頓飯，一下子就變成無話不談的好朋友，想要他幫忙什麼事情，只要在他能力之內，基本上都會乾脆地答應。

▍第十一名：雙魚座

雙魚座在交朋友的時候沒什麼心機，也不太在意隱私，明明沒什麼交情，卻什麼都跟對方說，旁人看起來以為兩個人是好朋友。

▍第十名：巨蟹座

巨蟹座很溫暖又很熱心，是值得深交的朋友，其實跟他們交心很容易，無論什麼事情找他幫忙，都不會遭到拒絕，對待朋友的事情非常用心。

▍第九名：射手座

射手座會把玩在一起的朋友全部認定是交心的好朋友，等到「大難臨頭各自飛」的時候，才發現大部分都是酒肉朋友，他們或許會低落一陣子，但很容易又會發生一樣的狀況，隨便就對人掏心掏肺。

▍第八名：獅子座

獅子座雖然不會隨便交心，但只相處久了，他們也很容易莫名把對方當成好友，如果對方又表現出崇拜的樣子，更會降低他們的防備心，什麼話都說得出口。

▍第七名：天秤座

天秤座人緣很好，好像跟大家都維持不錯的關係，不過能讓他們交心的非常少數，他們對普通人和好朋友有點微妙的差別，只有會對摯友才肯說出真心話。

▍第六名：雙子座

雙子座非常聰明，而且防備心很強，總能看到人心背後的險惡，他們相處起來看似很熱絡，其實總是有所保留，只是掩飾的非常好。

▍第五名：水瓶座

水瓶座很難與人交心，因為他很難相信一個人，有些人以為跟他們是好朋友，相處久了才發現他們許多事情都憋在心裡不說，有什麼重要決定也不會找朋友討論，自己就默默下決定了。

▍第四名：處女座

處女座只願意跟自己程度相當的人交心，他們自我要求嚴格，唯有非常優秀，價值觀一致，喜歡追求完美的人，處女座才願意跟對方當好朋友。

▍第三名：天蠍座

天蠍座自尊心和防備心都很強，有心事往往不會跟任何人傾訴，對暴露隱私非常抗拒，能交心的往往只有從小認識到大的老朋友。

▍第二名：金牛座

金牛座在交友時太被動，就算是好朋友也總是久久才聯絡一次，許多人以為自己在他們內心不重要，兩人就漸漸疏離，交心的朋友因此越來越少。

▍第一名：摩羯座

摩羯座很重視家人，比起來沒那麼重視友誼，他們覺得朋友可以一起玩、一起抱怨，但是真正能互相扶持的只有家人，所以很少人能跟他們交心。