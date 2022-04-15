大甲媽祖回鑾防滋事，中市警局保大特勤中隊配發「鎮暴型防護噴霧」嚴陣以待 。（台中市警局提供／陳淑芬台中傳真）

大甲媽祖遶境進香為期9天8夜，將於4月16日凌晨4時許自中市烏日區大度橋回鑾進入轄區，警方鑒於遶境常發生搶轎滋事等事端，將規畫部署1282名強勢警力，在實施分段調撥車道管制措施。台中市警察局長蔡蒼柏並撂重話公開宣誓，「敢亂當場逮捕依法嚴懲嚴辦」；保安大隊更祭出「鎮暴型防護噴霧」辣椒水，嚴陣以待。

大甲媽祖繞境今年8日深夜起駕，鑾轎在大甲鎮陸續傳出糾紛事件；鑾轎在9日晚間行經彰化民生地下道時，綽號「白狼」的張安樂等人搶轎再爆衝突，彰化檢警12日傳喚張到案，訊後依妨害公務罪嫌重大，諭令30萬元交保。12日在新港奉天宮舉行祝壽大典，回程預計17日回駕。

為防止黑道幫派或陣頭香客製造搶轎事端或趁機滋事，台中市警局在13日召開專案會議，台中市警局局長蔡蒼柏在會議中公開宣示，警方秉持「喜迎媽祖歡迎來台中」，並下重話：「敢亂當場逮捕，依法嚴懲嚴辦」。

蔡蒼柏並要求各分局應事先掌握轄內各宮廟、陣頭的成員名冊與參香時段，告誡、約制不得有脫序行為，以「民眾安心、遶境平安、活動圓滿」三大目標，針對任何不法行為，將以強勢作為，展現嚴正執法的決心及態度，滋事者一個都跑不掉，讓民眾歡喜迎媽祖，安心遶境。

為維護遶境路線交通秩序順暢及香客安全，中市警局將於16、17日兩天部署1282名強勢警力，且於遶境路線，實施分段調撥車道管制措施。為避免不法份子聚眾滋事、伺機搶轎，市警局保安大隊更祭出「鎮暴型防護噴霧」辣椒水嚴陣以待。

台中市警局保安大隊大隊長周俊銘表示，相較於一般小罐的執法噴霧辣椒水，此次針對人數眾多之暴力滋事分子及安危事件，配發裝備是「鎮暴型型防護噴霧」辣椒水，更能第一時間有效、快速控制住場面及處置混亂的狀況。