高雄市警界染疫再擴大！左營分局爆發群聚感染，1名女員警出現症狀，採檢後陽性確診，分局全員緊急篩檢，初步清查共有10名員警確診，今天下午包括分局長陳文耀也在防疫旅館內收到確診通知，成為6都警界分局長染疫第一人，另外副分局長也在居家隔離中；市警局長黃明昭為維持分局運作，立刻指派警政監黃文哲代理左營分局長，公關室專員蔡岳同代理副分局長，外勤人員維持正常，內勤人員則採取居家上班。

據透露，陳文耀選擇在防疫旅館居隔，14日晚間一直等不到PCR結果通報簡訊，後來透過警局詢問，才知道自己確診，但直到目前身體都沒有感到任何不適。

左營分局染疫的內勤員警集中在7、8樓，分局長室6樓除了陳文耀之外，並無其他人染疫，研判應該是近日員警疫調辛苦，陳文耀周一下午到行政組辦公室頒發慰勉茶，行政組請他留下來喝杯咖啡，短暫拿下口罩而染疫。

由於左營分局確診的9人中，除了一開始發現的女警之外，幾乎都沒有症狀，該名女警還是周日晚間因流鼻水到診所就醫，主動要求快篩才發現陽性，轉至榮總PCR篩檢後確診，警界基層擔心這陣子疫調常接觸確診足跡，不知道自己是否也染疫，導致人心惶惶。

代理分局長的黃文哲曾任左營、三民二、苓雅等分局長，對分局各項工作與業務有豐富經驗，左營分局昨天清消後，代理正副分局長今天正式進駐協助。