陳時中跑攤為超前部署？ 柯文哲：別為選舉搞得全國全軍覆沒

國內確診數連日創下新高，國民黨副發言人林杏兒昨列出中央疫情指揮官、衛福部長陳時中一連串「跑攤紀錄」，指他頻被點名參選台北市長，無心防疫工作。對此，台北市長柯文哲今表示，防疫工作認真處理都可能出錯，分心更是大問題，呼籲中央在換指揮官的決策上不要開玩笑，別為一時選舉，搞得全國全軍覆沒。

柯文哲下午主持台北市防疫記者會，他認為撤換防疫指揮官這件事是很嚴肅的題目，因為現在開始疫情深不可測，不曉得多嚴重，「客觀來說，這時候要換指揮官也是有問題」，這叫識途老馬，如果突然換一個不是每天在處理這件事的人會有問題，任何一個工作上手還是需要時間。

柯文哲指出，我們每天都要開防疫會議，要準備防疫專責旅館、快篩試劑等，都讓官員們「三條線」，很認真處理都不見得處理得好，若又分心，坦白講是大問題，所以關於防疫指揮官一事，他希望中央自己想好、不要開玩笑，畢竟現在大敵當前、開戰前夕，指揮官要換不換要好好想想，「不要為了一時選舉，搞得全國全軍覆沒。」

至於民眾黨立委高虹安稱，鴻海創辦人郭台銘挑戰2024總統大選不是不可能，媒體詢問柯文哲是否會和郭有合作空間。柯文哲則說，參選是每個國民的權利，高虹安講這個沒不對，很多事情，選舉前半年再來煩惱都來得及。