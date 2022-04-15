羽球「世界球后」戴資穎今天出席身體數值量測品牌的代言記者會，被問到體脂率等數值，小戴笑說是「秘密」，不過有個數據可以告訴大家，就是量測顯示的「身體年齡」為20歲，讓她得意的說：「比實際年輕！」

其實在國訓中心的運動科學部門，也可以提供選手身體數值的量測數據，不過小戴說，早上起床還要走過去量很遠，自己就能在家量比較方便。

由於最新的智能八點式體組成計連雙手、雙腿的肌肉量都能量測，小戴說，羽球其實偏向單邊運動，自己右大腿量起來比左大腿粗很多，肌肉質量測起來也的確有點差距，為此重訓她會兩邊一起練，希望讓雙腿力量更為平衡，看能否有助於球場上的表現。

戴資穎上月打完全英羽球公開賽後，又回國經歷10天隔離，她坦承還是很不習慣，因為只能在室內做有氧和重訓，狀態真的掉太多，「光看體重是沒變胖，但肌肉量有掉。」她苦笑說落差真的很大，都等練一陣子把肌力找回一些，才敢去看數據。