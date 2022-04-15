寒舍餐旅於3月19日全新推出的自有品牌「寒居酒店」，成功吸引現代年輕消費族群，像是夫妻、情侶、閨蜜以及享樂生活的人，試營運一周內就賣出破千間，表現成績亮眼。預計今年5月正式營運後，將為營運增添成長動能。未來，國境開放後，寒居酒店以結合休閒旅遊與商務的模式，將吸引各式國際旅人。

為搶攻節慶商機，今年母親節集團各飯店推出多元的住房專案，再搭配異業合作，滿足不同顧客的需求，台北喜來登大飯店與旗袍名店「貳零年華 Salon 1920s」聯手推出的「大稻埕復古一日遊」行程，和媽媽換上各式花樣的華美旗袍、台北寒舍艾美酒店則和信義區知名畫室「Paint Sip畫飲」合作，帶著媽媽體驗時下最流行的零基礎壓克力紓壓繪畫課程。另外，礁溪寒沐酒店與精品按摩椅品牌「高島」合作，活動期間凡入住就有機會把好禮帶回家。

同時，隨著疫情升溫，各飯店的外帶商品不斷推陳出新，讓消費者在家也能享受美味。台北喜來登全新推出招牌料理外帶，包含鎮店之寶「喜來登牛肉麵」、團購第一「家鄉味雞滷醬」與日式和風「人氣嫩切漢堡排」、台北寒舍艾美酒店寒舍食譜有「4人的米其林分享套餐」外，針對周邊的銀行、藥廠會議需求，也祭出「五星級餐盒」每份580元起。另外，礁溪寒沐酒店川薈也有推出「十人中式桌席饗宴」及「魅遊蜀宴湯菜四人套餐」，外帶可再享九折優惠。