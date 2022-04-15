太陽能模組大廠茂迪(6244)今舉行業績發表會，茂迪110年合併營收為58.72億元，年增59.6%，獲利1.07億元，每股稅後盈餘0.3元，毛利率為9.38%，營益率為2.87%。公司預估今年營運一季比一季好，由於躉售電價今年調整的幅度不大，對業者而言仍具有吸引力。

茂迪今年董事會也通過每股分派0.2元現金股利，預計配發現金股利總金額達7100萬元以上。

茂迪今年的營運策略有三：一、力推高利基之N型TOPCon產業。二、拓展太陽能電廠建置及發電量。三、魚電共生異業結合。

茂迪表示，去年董事會通過了逾10億元資本支出，主要的運用包括：一、今年第一季的機台整改，改裝為大尺吋Wafer。二、購買下世代TOPCon電池N型機台設備。新品做60片半切單晶電池模組最高功率可400W，封裝模組轉換效率突破21.96%，領先業界平均340W及20.3%的水準，預計今年第二季完成台灣自願性產品驗證(VPC)，並規劃TOPCon總產能達200MW，最快今年第三季開始出貨。

茂迪今年拿下政府電站標案，預計在2Q建置，今年底到明年Q1掛表，規模大於30MW。

今年的三大策略之一，包括魚電共生異業結合，茂迪已布局養殖業，期望安全、健康無毒的產品，成為茂迪營運下一隻腳。魚電共生太陽能系統，去年漁電共生太陽能系掛表約30MW，預計今年可達70-80MW，期待下半年會比上半年更好。