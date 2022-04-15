荷蘭砸重金11億歐元(約12億美元)，開發次世代光子(photonic)技術，希望能打造出另一家類似艾司摩爾(ASML)的全新國家晶片冠軍企業。

該技術涉及到透過光，而不是電子訊號來傳遞資訊，可應用於晶片領域。目前因供應問題和全球需求增加，晶片產業受到追捧。歐盟已經將光子學列為6項關鍵能力技術之一。

該提議於周四在海牙市揭曉，由一政府支援的機構PhotonDelta負責執行計畫，PhotonDelta將為200家新創公司提供資金，並促進26家成熟企業的擴張。荷蘭政府將提供4.71億歐元資金，其餘由Eindhoven大學和Twente大學共同投資。

PhotonDelta執行長Ewit Roos說，預計荷蘭將透過此一行動主導全球光子市場；該行動很大程度上是由於ASML的鼓舞。ASML實際上已經壟斷了極紫外光刻機的市場，公司市值已經超越英特爾。

Roos說，如果繼續發展下去，荷蘭光子產業營收到2030年將達50億歐元，全球市占來到30%。

該行動也為荷蘭政府第二次發動光子技術發展。荷蘭政府在2020年對一家光子晶片製造商Smart Photonics投資了2000萬歐元，以避免中國對該技術的興趣。

Roos說，一家由政府支持的中企進入了Smart Photonics，荷蘭政府採取了迅速的行動，讓該技術留在國內。

Roos也表示，中國至今仍然對荷蘭的光子公司深感興趣。