工業電腦首季營收、展望營運優異，族群個股近期氣氛熱絡，振樺電(8114)兩度漲停，廣錠(6441)連2日觸及漲停，惟大盤頹勢，IPC漲多修正，周五幾近一片綠油油，振樺電、廣錠收近平，而安勤(3479)獲外資連4日買超，周五盤中翻紅衝上2021年4月15日以來一年高價，在IPC族群萬綠中獨紅，股價收漲0.78%。

安勤受缺料影響，去年每股盈餘下滑至2.94元，但減少幅度收斂，去年第四季狀況緩解，單季獲利已創8季新高，擬配息2.6元，發放率達88%，以周五收盤價65元計算，現金殖利率4%。安勤3月營收6.78億元，年增61.32%、月增90.95%，創下歷史第三高、同期新高；第一季營收16.54億元，年增55.42%、季增16.55%，單季也寫下歷史第二高、同期新高。

工業電腦(IPC)廠首季營收大多寫下兩位數增幅，並登上最旺第一季頭銜，展望後市，缺料問題仍存在，且兩岸疫情恐造成問題更嚴峻，但多數大廠認為最糟狀況已過，疫苗覆蓋率激勵歐美終端市場需求復甦，在手訂單能見度已達年底，加上缺料問題緩解後帶動出貨動能轉強，可望帶動營運持續增溫。

大陸疫情管制對工業電腦產業影響，本土投顧法人評估，多數廠商大陸地區產能比重偏低，但當地為重要市場之一(營收比重為20~30%)，主要產品線則係與工控相關。不過，多數工廠客戶自2020年迄今為因應零組件缺料而提高訂單能見度，法人預估因疫情而短期封城，對多數工業電腦廠業績影響有限。

龍頭廠研華(2395)的昆山廠占研華產能比重約45%，該廠的營運重心包括IIoT、EIoT等產品線，若疫情衝擊該廠，短線急單可移回台灣生產因應，至於長線營運展望是否受影響，大陸市場需求則仍為重要觀察指標。

安勤總經理張嘉哲上周法說會表示，2022年訂單能見度較高，已可看到今年年底。缺料狀況，部分長短料問題還是嚴重，最缺的還是PMIC、MOSFET及部分成熟製程IC，不過下半年狀況有望緩解，加上工業電腦需求在疫情壓抑的兩年來，目前各國政府病毒共存政策、疫情解封情況，公司樂觀看待產業。

法人預估，安勤各個產品線都會是雙位數成長，今年毛利率拚返25%水準，全年營收有望挑戰2019年新高水準，獲利表現優於去年。

安勤兩個主要聚焦產業，智慧醫療、智慧製造，另外智慧交通、零售跟娛樂版塊也是公司重要產業，而因應節能減碳，公司也發展電子紙解決方案。總經理張嘉哲表示，智慧醫療增加了AI相關解決方案，智慧製造方面，公司專注UWB(室內精準定位)耕耘多時，盼不久將來有成績顯現，也增加了AI機器視覺檢視平台。零售跟娛樂部分，彩票機、博弈之外，也增加了AI物體辨識結帳系統，目前已初步取得客戶承認，現在於部分區域已開始銷售。智慧交通除了硬件平台外，也增加了智能交通AI高速運算平台，為軟硬體整合。