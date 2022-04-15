路透社報導，如果中國繼續實施防疫封控措施，在組裝廠被迫關門，以及越來越難維持「閉迴圈」（closed loop）機制的情況下，部分蘋果產品，以及戴爾和聯想的筆記型電腦可能面臨出貨延誤。

為了防堵新冠疫情擴大，中國實施嚴格的封控措施，導致高速公路和港口堵塞、工人遭到滯留，以及無數工廠正在等待政府批准重新開工，這些中斷的影響正在全球供應鏈持續擴散。

蘋果供應商和碩本周宣布其上海和崑山廠暫時停工。該公司負責生產iPhone 13、iPhone SE系列和其他舊款iPhone手機。

廣達電腦供應約全球四分之三的蘋果Macbook電腦，該公司日前宣布上海廠暫時停工，分析師表示，這可能對出貨造成嚴重影響。

中國防疫封控措施可能對蘋果供應鏈造成多大影響，目前尚不得而知，最終仍取決於封控持續多久等因素。

分析師表示，蘋果也可能考慮將生產線從上海和崑山轉移到其他地方，例如目前沒有封城的深圳。

以賽亞研究公司（Isaiah Research）駐台北資深分析師韓文堯表示，蘋果可能考慮將訂單從和碩轉移到鴻海，但由於物流問題和設備調整方面的困難，我們預期轉單量可能有限。在最壞的情況下，如果封城持續兩個月，且蘋果無法轉單，和碩的iPhone交貨可能落後600萬～1000萬支。

華為和小鵬汽車執行長表示，如果在上海的工廠不能盡快復工，勢必造成巨大的經濟損失。

上海的封控即將進入第三周，目前仍無跡象顯示當地將大規模解封。

集邦（Trendforce）研究部經理Forrest Chen表示，如果在幾周內解封，就還有機會復原，但如果封控持續超過兩個月，就沒有辦法了，屆時在解封後，終端用戶將面臨供貨短缺。

部分供應商可能有能力轉移產線，例如印刷電路板製造商欣興電子表示，到目前為止，崑山封城的影響很小，在湖北和台灣的其他工廠可以支援生產。其主要客戶包括蘋果公司。

由於中國各地城市實施防疫措施，物流和運輸仍是一個全國性的問題。崑山一名工廠老闆透露，當地的區政府已經宣布解封準則，但尚未發布實施日期。

筆電製造商也可能受到影響。仁寶電子在崑山廠替戴爾和聯想代工生產個人電腦。集邦研究部經理Forrest Chen表示，崑山廠占仁寶大約50%的筆電產能。惟仁寶周五向路透社表示，其崑山廠還沒有停工。