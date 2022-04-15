疫情持續升溫，全台確診創新高達到1209例，台北市長柯文哲也坦言，清零不可能，未來確診數會慢慢上升，估計會破萬，這兩周都是中山區最多，擴散到社區進去出現家庭案例，從酒店酒吧的群聚，衍生為家庭群聚，有滲透性，會慢慢擴展。

柯文哲表示，台北市戰略就很清楚，要以最低社會成本跟病毒共存，就算北市確診案例也會慢慢上升，不要上升太快，從全世界經驗，社會還是有機體，太快受不了。

柯文哲說，病例會慢慢上升，但峰頂會是多少也很難預測，還在二級防疫，相對於前兩年，至少感受到市民比較沒那麼恐慌，但是對防疫相對沒那麼小心，到底每日會新增多少確診？北市戰略目標是緩緩上升，整個醫療體系才可以適應比較好，絕對可以降低死亡率。

柯文哲指出，要跟大家講，案例數會上升，估計會破萬，但不會一、兩天就破萬，慢慢增加就好，還是需要國民合作，戴口罩勤洗手保持社交距離，國家的力量在國民全體，真正會決定感染人數多少是疫苗覆蓋率，衛生習慣好是感染機會比較慢。