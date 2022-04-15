俗話說一樣米養百樣人，有人面對不熟悉的事物，會習慣性築起高牆，防備心較重；但也有人總是與人為善，就算被佔便宜，也不願計較。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，平時不計較回報，但其實他們心裡有數，一旦被踩到底線，脾氣就會一發不可收拾，超級不好惹。

▍雙魚座

雙魚座與人交往時，總是柔情似水，就算被佔便宜也不會太過計較，並且選擇原諒對方。但其實雙魚座心裡有數，只是不喜歡因為跟別人斤斤計較而破壞自己的好心情，才會裝傻度日，不願無故招惹事端，因為他們很清楚，什麼人值得付出，什麼人不值得珍惜。

▍白羊座

白羊座自信熱情，總是一副精力充沛的樣子，雖然表面看起來火爆，但其實內心善良，能夠溫柔對待身邊所有人。面對那些只想從自己手裡獲取利益的朋友，白羊座看在眼裡，記在心裡，卻不會拆穿，這不代表他們不計較不生氣，只是不希望讓彼此的關係變得太過尷尬，否則白羊座一旦爆發，誰來說情示弱都沒用。

▍摩羯座

摩羯座擁有強大的自我約束能力，雖然總是一副呆頭呆腦、很好欺負的樣子，但其實他們心裡清楚，什麼人值得來往，什麼人不值得深交，不說破只是為了留給對方一點餘地和面子。一旦有人碰觸到自己的底線，摩羯座不僅不好欺負，反而還會加倍奉還。