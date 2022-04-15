國內今新增1209例本土個案，共計分布全台19縣市，新北市長侯友宜稍早開第一槍，表示確診數已經不是重點，未來不再公布足跡。對此，台北市長柯文哲今表示，會脫下口罩的高危險區域還是要公布，副市長黃珊珊也說，目前北市疫調人力充足，且疫調足跡都在可控範圍內，暫時還會繼續公布。

柯文哲下午主持台北市防疫記者會，他強調足跡是否公布還是按照科學，數量少公布就有意義，但一天幾千個公布也沒意義，另外是依照80、20法則，目前民眾搭捷運都會戴口罩，所以沒傳出感染案例，會感染的地方就是餐廳，這種高危險地方還是要公布，總之會公布有意義的地方。

黃珊珊補充表示，雖然目前案例仍多，但北市各區的健康服務中心還是持續在做疫調，這些疫調足跡還是在可控範圍內，每天都會公布，這些內容只要能整理出來，能及時提醒民眾的還是會公布。

黃珊珊說，假使確診數真的像新北市說的每天上千例，屆時公布就沒太大意義，還是會把量能用在最有效率的地方，但目前北市量能和同仁負擔的狀況，只要有完整疫調資料就會盡量公布。

黃珊珊表示，原則上高風險區域如餐廳或是會取下口罩的地方，會做為公布原則，由於目前沒有因大眾運輸而感染的個案，所以暫時不公布，因為數量多時間又雜，一般民眾看到那麼多足跡就不想比對，但只要是高風險區域，在可控範圍內還是會公布。