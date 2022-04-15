疫情推升網路購物需求，同時也衍生出不少盜刷事件。一名女網友為方便消費，將信用卡綁定APP，然日前突然收到近萬元的交易驗證碼簡訊通知，頓時心中警鈴大響，趕忙致電銀行業者凍結卡片；而她將此事曝光示警大眾後，意外釣出一票苦主也發生過信用卡被盜刷的經驗。

這名女網友在社群平台Dcard發文，先前突然收到兩封金額高達9,500元的交易驗證碼簡訊通知，發現有異後，馬上致電銀行客服凍結卡片，但客服回應「無法確知是在哪個平台消費」，但由於對方無法收到驗證碼，因此消費不會成立。

女網友突然收到近萬元的消費通知，心中警鈴大響。（圖／翻攝Dcard）

她當機立斷將APP所有信用卡綁定資料刪除，隔天一一確認後，發現是蝦皮帳戶被盜，對方拿去刷遊戲點數，且第一張沒刷過，還刷第二張，不過多次嘗試未果後，便取消訂單；「但為了保險起見我還是決定找時間去換卡，還好有手機驗證碼機制提醒我有人盜刷」。

她藉此經驗呼籲，不要隨便在APP上綁定信用卡，寧可每次輸入一次卡號，也不要冒著被盜刷的風險；另外，若不幸發生異常交易，先趕快打去銀行客服凍結卡片，業者會幫忙註銷卡號再申請換發新卡，或是凍結帳號讓卡片無法繼續使用，「總而言之要即刻處理，以免後續有疑慮」。

勸世文曝光後，底下許多網友紛紛去檢視帳號安全性，「是密碼太簡單嗎？我剛剛馬上改了密碼」、「天啊謝謝提醒，立馬把蝦皮的綁定刪除」、「帳號密碼真的不要設太簡單」、「哇我的蝦皮綁了有快10張，趕快撤一撤」、「好可怕」、「感謝，已刪」。

貼文意外釣出一票苦主，都有曾經差點被盜刷的經驗，「我媽也是在蝦皮被盜刷，從此都貨到付款」、「我昨天被盜帳號，跟你一樣是點數卡盜刷9500，一早醒來發現郵件有驗證碼」、「我在蝦皮被盜刷過，還好沒被刷成功」、「我之前fb被盜刷，兩次各兩萬」、「我朋友是綁定YouTube會員，結果被盜刷5000多元」、「我PayPal 在國外也被盜刷，還好錢有回來」。

根據聯徵中心統計，2021年信用卡網路購物盜刷筆數達到59.6萬筆、金額高達19.3億元，分別創下自統計以來新高及次高，顯見網路盜刷事件愈發嚴重。