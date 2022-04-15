中央選舉委員會今（15）日舉行委員會議，會中討論通過111年憲法修正案之複決案投票日期，定於111年11月26日（星期六），與111年地方公職人員選舉同日舉行投票。

中選會表示，依據憲法增修條文第1條第1項規定，中華民國自由地區選舉人於立法院提出憲法修正案、領土變更案，經公告半年，應於3個月內投票複決，不適用憲法第4條、第174條之規定。又依公民投票法第15條第1項規定，立法院依憲法之規定提出之複決案，經公告半年後，應於10日內交由主管機關辦理公民投票。立法院111年3月25日三讀通過中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文修正案，並於同年月28日辦理上開憲法修正案公告，公告期間自111年3月28日至111年9月28日止。依憲法增修條文第1條第1項規定，前開憲法修正案之複決投票應於111年12月28日前辦理完成。

中選會進一步說明，憲法修正案之複決案辦理投票期限，憲法增修條文第1條第1項已明文應於憲法修正案經立法院公告半年後，於3個月內辦理複決投票，前開辦理投票期限係屬憲法特別規定，爰不受公民投票法第23條第1項有關公民投票日定於8月第4個星期六，每2年舉行1次規定之限制。因前開辦理投票期限內，有111年地方公職人員選舉之舉行，有關憲法修正案之複決案與地方公職人員選舉同日舉行投票，自符合憲法之特別規定。

該會委員會議同時討論通過「111年憲法修正案之複決案工作進行程序表」，重要工作日程如下：

一、 111年10月12日前 發布公民投票公告

二、 111年10月13日至11月25日 辦理公民投票案意見發表會或辯論會

三、 111年11月6日 投票權人名冊編造完成

四、 111年11月22日前 公告投票權人人數

五、 111年11月26日 投票、開票

六、 111年12月2日前 審定公民投票結果

七、 111年12月2日 公告公民投票結果