賓士車LOGO翹起來，真相竟是這樣！1名網友日前在路上遇到1輛賓士車堵住巷口，細看還發現賓士車後方LOGO竟「翹起來」，他好心上前敲車窗提醒車主，沒想到對方竟掏出100元，他事後發文問什麼意思？內行網友隨即解答是「倒車顯影鏡頭」，而給100元的用意則眾說紛紜。

有網友在PTT上發文表示，他日前騎車到路口遭到1輛賓士車堵住，發現賓士車後車廂的LOGO竟翹起來，乍看之下原以為是對方沒關好後行李廂，因此他上前拍對方車窗，沒想到對方先是笑了一下，之後竟「塞了100元給我」，他事後分享此事問說什麼意思？

網友遇到賓士車堵住巷口，細看還發現賓士車後方LOGO竟「翹起來」，他好心上前敲車窗提醒車主，沒想到對方竟掏出100元，他事後發文問什麼意思？（翻攝PTT）

網友遇到賓士車堵住巷口，細看還發現賓士車後方LOGO竟「翹起來」，他好心上前敲車窗提醒車主，沒想到對方竟掏出100元，他事後發文問什麼意思？（翻攝自臉書，圖為示意圖，非當事照片）

內行網友馬上為原PO解答「他在倒車啦」、「倒車鏡頭開啟」、「倒車鏡頭啦」、「Coupe車型鏡頭都藏那邊」；據悉不少車主都會選擇在後車LOGO裝設「內藏式倒車顯影鏡頭」，倒車時LOGO會自動翻轉變成鏡頭，不只外觀有噱頭外，如此一來還能避免雨天時鏡頭弄髒，不少車主都稱讚好用。

也有網友說福斯跟馬自達車款幾乎都有此設備「環景啟動時也會掀起來」、「低速啟動環景會這樣，不然就是倒車過後，時速一直沒超過15公里也會開著」、「塞車時很好笑，會看它一直開開關關」、「這個設計很棒，雖然有故障風險，但避免鏡頭髒污」、「這設計10年前的Golf就有了」。