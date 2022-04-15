蔡旻佑（左）、郭靜兩人好默契，讓陳國華直呼兩人之間好有電！（年代提供）

歌手郭靜、蔡旻佑上年代MUCH《那些年。那些歌》為演出的音樂劇宣傳，談到出道經歷的低潮期，郭靜、蔡旻佑兩人都曾被網友點名「怎麼沒大紅？」陳國華替兩位打抱不平，一語點破「紅的定義」讓酸民閉嘴。

郭靜和蔡旻佑兩人的歌唱實力在圈內有目共睹，卻也曾遭受網友無情地檢討，去年在PTT上有網友問卦，「郭靜為什麼一直沒大紅？」底下留言回覆熱烈，從歌聲、長相、公司資源等條條列出分析，並引發媒體大肆報導，沒想到事隔2日，換蔡旻佑也被網友發文「關心」。

面對莫名檢討，郭靜坦言當下心情真的被牽引住了，但調適平復後，覺得透過這篇文章，讓大家再次想起郭靜也不是一件壞事。在音樂圈打滾超過20年的陳國華，也替兩位子弟兵打抱不平，跳出來說了公道話：「身為歌手，有一首耳熟能詳的經典之作，已經是很不得了的事！」

節目中，郭靜、蔡旻佑合唱歌曲《情非得已》，現場瀰漫甜蜜的氛圍，兩人也被主持人陳國華亂點鴛鴦譜：「兩位在唱歌的時候好有默契、好有電！」蔡旻佑害羞地澄清：「我們之間是靜電，會嚇到的那種哈哈哈。」談到近期兩人一同參與音樂劇演出，蔡旻佑忍不住先替郭靜吐苦水，大爆兼任劇團音樂總監陳國華的料。在劇團排練時，陳國華對演員們都抱有相當大的期待，尤其對女主角郭靜更是特別嚴格，總是不停地對郭靜精神喊話：「我覺得妳若是唱到這個高音，就會非常棒！」常常令一旁的蔡旻佑，替她捏了好幾把冷汗，卻也拜這「溫情逼迫」所賜，讓郭靜不斷挑戰音域的極限，得以達到高水準演出。更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。