財團法人商業發展研究院 15日召開董監事會，會中通過王建彬代理院長真除案，正式任命商研院新任院長一職。王建彬自2011年起於商研院服務，可視為商研院第一位內升的院長，一改過去向大學院校借調學者的空降作法。

目前商研院董事會成員，由董事長許添財領導，副董事長為前立法委員張平沼，常務董事有經濟部政務次長陳正祺，經濟部國際貿易局副局長李冠志，經濟部加工出口區管理處主任秘書吳德章，民間企業代表則有信義房屋創辦人周俊吉，和泰汽車股份有限公司董事長黃南光。

王建彬自2016年受拔擢出任副院長，2021年8月接任代理院長。15日出任院長之後，商研院還有另一位副院長張皇珍，同時督導南部院區。

王建彬表示，商研院定位為國家級服務業智庫，除持續協助政府訂定商業政策與法規修正、塑造國內良好的經商環境之外，更結合數位科技、人才培育、經營模式、精準行銷與地方在地鏈結，以協助企業營運成長並創造利潤。