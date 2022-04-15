王道銀行（O-Bank）推出限時新戶好禮二選一，於5月底前新開戶且完成指定任務者，即可獲得最高新台幣250元現金回饋及特定期間內新台幣五萬元內活儲年利率18％優惠，或可選擇樂遊禮MyCard點數300點，以及加碼禮MyCard現金抵用券180元與遊戲虛寶一組。除新戶優惠之外，王道銀行另推出6天美元活存8％優惠專案，所有客戶符合專案條件後均可自動享有優惠利率。

在今年四、五月期間，凡於王道銀行成功開戶者，可於開戶時選擇新戶好禮二選一，在開戶隔月底前登入網銀，還能額外獲得現金回饋新台幣50元。其中，選擇「好禮一：現金回饋最高新台幣250元及台幣活儲利率最高18％」者，於開戶次月底前，任一筆刷卡一般消費，享收到本行通知簡訊起14天內台幣活儲帳戶餘額5萬元內18％活儲年利率優惠，超過5萬元的部分則依王道銀行活儲牌告利率計息；在開戶隔月底前，只要持王道銀行簽帳金融卡刷卡或綁定王道銀行帳戶之電子支付一般消費合併累積滿新台幣888元，或新綁定街口支付、Line Pay Money、橘子支付三者中任一電子支付帳戶，即可享現金回饋新台幣150元，而綁定悠遊付則可獲得現金回饋新台幣200元；上述現金回饋加計登入網銀現金回饋，最高可獲得新台幣250元。

另選擇「好禮二：樂遊新戶點數禮及智冠加碼好康禮」者，於開戶次月底前，持王道銀行簽帳金融卡刷卡或綁定王道銀行帳戶之電子支付一般消費合併累積滿新台幣500元，即可獲得Mycard點數300點；而於相同期間內加入且綁定王道Line官方帳號，可額外獲得智冠科技加碼贈送的遊戲虛寶一組及MyCard現金抵用券180元，每月限量，送完為止。

除上述的限時新戶好禮外，王道銀行更推出美元活存年利率8%限時優惠專案，只要在2022年7月29日前，使用王道銀行網銀或app，以新台幣換匯美元累積達US$6,000，或於今年5月31日或7月29日的日終存款總餘額較3月31日的日終存款總餘額增加達等值新台幣30萬元者，於達成專案條件的次二月底前收到本行通知簡訊後，即可享美金8,000元內、六天美元優惠活存年利率8％優惠。