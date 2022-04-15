本土疫情延燒，每日確診人數不斷創新高，15日正式突破千例，「快篩試劑國家隊」成軍迎戰，當局徵用國產快篩試劑，同時也大量進口，目標每月4,000萬劑。題材催化相關個股再攻高，檢測股指標寶齡富錦（1760）、ABC-KY（6598）、瑞基（4171）等再度漲停，並帶動生技股多檔發威。

包括優盛、雃博、生華科、長聖、久裕、商之器等，也齊步亮燈漲停，另有亞諾法、台耀、永日、云辰、泰博、盛弘、松瑞藥、杏輝等也逆勢收紅，漲幅1.2％以上，除泰博外，其他成交量都見日增，資金明顯進駐。

據統一投顧報告指出，「快篩國家隊」下有5家通過家用快篩專案製造廠，包括泰博、寶齡富錦、台塑生醫、凌越生醫、安特羅等；其中，泰博在家用市占約達6～7成，為國內主要快篩供應商，寶齡富錦家用市佔率2～3成，但在醫用市佔率則是第一。

報告進一步指出，料泰博將不會太過犧牲利潤、盡完全供應國家隊，而寶齡富錦供應國家徵用的市占率則將因此提高。此外，寶齡富錦因股本小、先前獲利基期低，因此，快篩國家隊反映在獲利上的動能料將高於泰博。以政府徵用6,000萬劑估算，相當於50多億元台幣的商機，預期利潤空間還有4～5成，對於寶齡EPS（每股盈餘）的貢獻將大有幫助。 5家通過家用快篩專案製造廠，包括泰博、寶齡富錦、台塑生醫、凌越生醫、安特羅等，惟據第一金投顧報告提醒，實際上出貨量以泰博最大拿下80％訂單，寶齡富錦、安特羅等次之，ABC-KY及亞諾法並未沒有加入國家隊，4月營收恐不如預期，切勿盲目追高。

群益投顧董事長蔡明彥指出，「快篩國家隊」的消息題材具帶動之效，更因為台股目前盤面沒有太大亮點，加上生技股股本小、易拉抬，也是帶動股價表現的一大主要因素。