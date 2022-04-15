星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，雙魚座、天秤座、雙子座最近很容易被爛桃花纏身，如果身邊近期有追求者，一定要張大眼睛仔細辨別，別被渣男、渣女欺騙感情。

▍1.雙魚座

雙魚座最近很可能會遇到讓你患得患失的人，和他來往後，動不動就覺得自己不夠好、不夠有魅力，配不上對方，甚至否定自己，然後不斷地迎合對方而勉強自己，這種狀況很明顯就是遇到爛桃花。

雙魚座近期會試圖改變自己的外在形象來獲得自信，雖然有些心疼，但還是會忍不住花費一筆錢在服飾、化妝品上。如果這樣能讓你更有安全感，花這些錢也沒關係，但不要為此浪費過多的精力。

另外雙魚座還要注意，不要同情心氾濫，明明對方不是自己喜歡的類型，卻敵不過死纏爛打的招數，不忍狠心拒絕。或許對方並沒有表現出來的那麼喜歡你，如果不想繼續被爛桃花纏身，還是果斷一點比較好。

▍2.天秤座

面對爛桃花，天秤座往往內心感到非常糾結和矛盾，處理起來很棘手，最近你們注意避免陷入特殊戀情，比如辦公室戀情、三角戀等，不要被迫成為第三者卻毫不知情。如果最近正在了解的某個異性，總是戰略性迴避一些問題，請提高警惕，有問題的人，才會對你刻意隱瞞。

一部分天秤座會跟舊情人重新扯上關係，如果過去分手的原因沒有解決，重新在一起仍然需要再次面對。明明知道對方不可靠、這段感情不會穩定，卻還是忍不住回頭，非常不理智。沒有結果的事情，就不要拖拖拉拉，如果不想讓自己受到傷害，那麼就別總是想要把爛桃花扶正，在受傷之前避開，才是上上策。

▍3.雙子座

最近這段時間雙子座要謹慎一點，雖然身邊不乏與你有良好互動的異性，看似桃花朵朵開，但大多都不太能長久發展，聊著聊著就冷卻下來。與異性互動的感覺雖好，但最好是帶著要脫單的目的去篩選、認識。

其實雙子座很聰明，完全能識別爛桃花，就是太貪玩了，覺得多接觸也沒關係，沒想到會因此惹上麻煩。這段時間建議收起玩心，別招到不好惹的人，到時候要脫身將會非常困難。反省一下自己有沒有不經意向他人發出錯誤的暗示，如果有，趕快撇清關係，雖然愛情需要試著相處，但也要保持清醒，別耽誤自己，更別耽誤別人。

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