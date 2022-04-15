味全龍郭天信15日迎來22歲生日，賽前隊友在外野熱身時幫她唱生日快樂歌，但他笑著說：「他們都用哭腔唱，讓我覺得很像是『孝女白琴』。」他也許下生日願望，希望贏球、球隊進季後賽。

龍隊昨天以1分惜敗統一獅，最後出局數是郭天信敲出右外野飛球出局，沒能幫球隊追平，他坦言當下有些情緒，有了丟頭盔的動作，賽後還被捕捉到流下男兒淚的畫面。

21歲最後一天哭著收場，郭天信先笑說是雨水，後來又說是澄清湖的湖水噴上來，「其實隊友不要安慰我、不要抱我就好了。」他透露成為最後一個出局數後，隊友 拿莫．伊漾、林智勝、劉基鴻都有送上安慰話語，但他直率地說：「他們說我打得很好，但我才不在乎打得好不好，重點是沒有落地，沒把二壘的送回來。」

敲出強勁飛球，郭天信原本覺得有機會形成安打，沒想到遭到接殺，「我邊跑時本來都想好到二壘或是三壘時要比什麼動作了，但最後只能默默走回來。」不過他也提到，去年的自己如果碰上這種情況，可能久久無法忘懷，但經過一整年的磨練，自己在這方面進步很多，「但不要哭。」

今天正好是郭天信22歲生日，除了女朋友第一時間送上祝福外，隊友中就是張政禹最先對他說生日快樂，賽前龍將們在外野熱身時也唱起生日快樂歌，但卻是「哭腔版」，郭天信沒好氣的笑著說：「很像孝女白琴。」一旁經過的隊長吳東融說：「我們是真心祝福，不要這樣講。」