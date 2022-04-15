《全明星觀察中2》由郭泓志、王子邱勝翊、邱宇辰、晏柔中、吳心緹、潘君侖、王品澔成為同居室友。（左）、江宏傑。（台視、好看娛樂提供）

旅美職棒選手郭泓志日前被爆將取代江宏傑或錢薇娟成為第4季《全明星運動會》領隊，昨3人一同出席台視全新實境節目《全明星觀察中2》，被問及此事時郭笑說：「今天錢姊坐我旁邊我不敢，但如果可以的話，我一定會想辦法幹掉兩個領隊。」

連三敗的藍隊領隊江宏傑則回嗆，「我先看一下小小郭前面的表現再決定。」郭泓志接著不甘示弱地笑說：「你怎麼越來越小聲？」2人搞笑又充滿火藥味的對話不難看出私下好感情。

《全明星觀察中2》由郭泓志、兄弟組王子邱勝翊、邱宇辰、《全明星2》女狀元晏柔中、黑馬吳心緹、總冠軍潘君侖，以及《全明星3》總冠軍王品澔成為同居室友，其中，郭泓志的加入被網友視為最大亮點，首度和藝人合作的他也在拍攝前做足準備，「我有先做功課，怕我愛開玩笑會得罪大家。」但他也自爆在開拍第一天就放棄矜持，「我一進入民宿，心房就開了。」

7人都是首度在鏡頭前公開私生活，不免擔心最私密的一面被揭露，運動員出身的郭泓志表示在家裡都有裸睡的習慣，他開玩笑說：「這次本來在節目中也要裸睡，但王子說不好吧，他怕我滾來滾去。」，邱宇辰在一旁搭腔虧說：「王子會怕啦！」至於在怕什麼？同房的王子趕緊解釋：「沒有怕啦！因為攝影機24小時都在拍，我們後來都習慣在鏡頭前換衣服、脫褲子。」相當重視髮型的王子也被全部室友笑說：「他真的都沒變！頭髮都長這樣！」