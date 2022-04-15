國民黨高巿議員初選登記，15日下午4時截止，有39人登記，15選區有2山地原住民選區無人登記，最多有9人登記的是左楠區，除4席現任優先，還有1席將與有2新人的鎮港選區，都要辦初選，仁大鳥大缺少婦女席次，也將啟動協商、徵召。

國民黨高市黨部指出，左營楠梓選區預計提名5席，含現任4席共有9人登記，將由5位新人初選爭取第5席。前鎮小港選區提名3席，有4人登記，除現任2席，將由2新人進行初選，在資格審查後，預計最晚於5月底完成提名作業。

至於仁武大社鳥松大樹選區，大選時本來就有1席婦女保障名額，國民黨該選區現任議員許慧玉未登記，形同讓出1席婦女席次，對此國民黨高巿黨部主委許福明表示，將會啟動協商、徵召等作業，國民黨絕不會在仁大鳥大缺席。

根據登記結果，第1選舉區（大旗美）提名1人，現任林義迪1人登記，第2選舉區（路竹5區）提名2人，有鄭東元、現任議員李亞築2人登記。第3選舉區（大岡山）提名3人，宋立彬、陸淑美、方信淵等3現任議員登記。

第4選舉區（左楠區）提名5人，有陳麗珍、李雅芬、李眉蓁、陳玫娟4現任議員，以及侯亞寧、李鎧名、白喬茵、李昶志、莊為傑等5位新人，共9人登記，第5選舉區（仁大鳥大）提名2人，共有陳清茂以及現任議員吳利成登記。

第6選舉區（旗鼓鹽）提名2人，有陳美雅、蔡金晏2人登記。第7選舉區（三民區）提名4人，有曾俊傑、黃柏霖、童燕珍、黃香菽4人登記。第8選舉區（前新苓）提名3人，有陳若翠、黃紹庭2現任議員，以及許采蓁等3人登記。

第9選舉區（鳳山區）提名4人，劉德林、李雅靜、鍾易仲、鄭安秝4現任議員登記。第10選舉區（鎮港區）提名3人，現任蔡武宏、曾麗燕，以及呂謦煒、陳識明2新人共4人登記。第11選舉區（大寮林園）提名3人，邱于軒、黃天煌、王耀裕3現任議員登記。

第12選舉區（平地原住民）提名1人，現任議員王義雄1人登記。

第13選舉區（居住那瑪夏區、甲仙區、杉林區、內門區、旗山區、茄定區、湖內區、路竹區、永安區、彌陀區、梓官區、楠梓區、左營區、三民區之山地原住民）提名1人，葛佩瑩1人登記。

第14選舉區（居住桃源區、六龜區、美濃區、阿蓮區、田寮區、岡山區、燕巢區、橋頭區、鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區之山地原住民）提名1人，無人登記。

第15選舉區（居住茂林區、大社區、大樹區、仁武區、鳥松區、鳳山區、大寮區、旗津區、苓雅區、前鎮區、小港區、林園區之山地原住民）提名1人，無人登記。