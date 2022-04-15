義大利巧克力和糖果製造商Ferrero表示，由於在美國已經發現一家馬來西亞種植場園主使用強制勞動力之後，決定停止對該馬來西亞公司森那美(Sime Darby Plantation)採購棕櫚油。這對該生產商和馬來西亞的聲譽都造成影響。

馬來西亞在過去兩年都遭到勞工行為的檢查，包括森那美等六家公司都被美國海關以強制勞動的指控，查封產品。

棕櫚油市應用廣泛的植物油，是Ferrero的Rocher巧克力和Nutella產品的重要成分，讓產品具有光滑質地和保存期。

Ferrero說，公司在4月6日已經要求所有直接供應商，停止對Ferrero間接供應來自森那美的棕櫚油和棕櫚仁油，直到另行通知為止。Ferrero將遵守美國海關和邊境保護局規定。

儘管Ferrero相對地較少從森那美購買食用油，但也為Sime Darby作為棕櫚油領導廠商帶來了傷害。其它公司例如Cargill、Hershey、Generaql Mills已經對森那美採取類似行動。

森那美則表示，在人權方面已經採取了措施，以確保公司所有利益相關方能夠相信，公司在該產業的承諾和領導力。森那美並補充說，Ferrero並不是公司的(直接)客戶。

森那美周五下午在馬國的股價下跌3%。

棕櫚油是一種廉價且生長快速的植物油，被廣泛用於食品、化妝品、生物柴油等各類產品中。但多年來，該產業一直因為東南亞地區大範圍濫砍森林和剝削農工，而面臨外界審查。

來自印尼、印度和孟加拉等國家的移工，佔馬來西亞棕櫚油產業勞動力來源約80%。而馬來西亞是僅次於印尼的全球最大棕櫚油生產國。