女星周曉涵外型甜美、身材火辣，出道多年演過不少知名戲劇，被封為「偶像劇女神」，平時會透過社群分享生活點滴，和粉絲互動的她，近日曬出一組搭捷運的美照，不過她下半身穿搭卻意外引起熱議。

周曉涵今(15日)曬出一組在捷運車廂的美照，寫下：「今天坐捷運上班？」只見她穿上西裝外套內搭短版杏色上衣，露出一截白皙纖細蠻腰，不過下半身搭配淺咖啡色三分褲，卻因貼身設計，讓她神秘地帶意外現形，害羞畫面引起熱議。

雖然網友也對她的美貌讚賞不已，還希望可以跟她搭同一班車，但她的褲子讓不少人都驚呼「好像安全褲」、「褲子好尷尬唷！現在流行這種嗎？」、「褲子有點瞥的感覺」、「等下媽媽就會出來說話了」、「褲子整個敗筆，不過人還是美美的」。

周曉涵之前才因上傳與男性友人的「床上瑜珈」運動影片引起爭議，事後她表示因為酒醉後和朋友玩大冒險，輸了就上傳抖音挑戰，但坦言隔天酒醒後有點後悔，而她的媽媽看到更是氣炸，不僅傳長文訓她，還奪走女兒的酒牌。