陳時中憂醫療量能崩盤 柯文哲曝「計算公式」再酸中央：戰略從沒看他們公佈過

國內疫情延燒，今日本土確診個案首破千，中央流行疫情指揮官、衛福部長陳時中昨說擔心醫療量能崩盤。對此，台北市長柯文哲今直言，所以國家要先決定戰略，將台灣總病床數算出來，再挪一部分做新冠肺炎專責旅館，同時決定醫院和防疫旅館的配比，但從來沒看過國家公布，讓他很納悶。

柯文哲下午主持台北市防疫記者會，對於醫療量能何時可能崩盤，他認為國家要先決定戰略，把台灣總病房數算出來，再決定要挪多少來做新冠肺炎專責病房，接著計算防疫旅館要配置多少，並決定醫院和防疫旅館的配比，確診者還是盡量放防疫旅館，但不是全部，去年北市防疫旅館就有6人在裡頭死亡，還是有風險。

柯文哲認為，所以台灣總病床數要挪多少出來給新冠肺炎，第一線防疫旅館數預計要開多少，除以十後，看看每天能容許新增幾個案例，這有國家戰略，但從來沒有看過中央公布，他心裡也在納悶，但抱怨沒用，還是且戰卻走，至少台北市部分會盡量守住。

由於台北市今僅新增140例個案，相較昨天的個案數還更少，外界認為北市疫情尚在控制範圍內。但柯文哲說，台北市的案例還是會繼續增加，他要拜託市民務必戴口罩、勤洗手及保持社交距離，讓確診增加速度慢一點，整個系統會應付的比較好。