鏡電視爭議延燒，民眾黨立委蔡壁如指出，自己手握鏡電視每個月拿10萬塊錢的現金給NCC的前高層官員，她手上還握有這筆顧問費的簽呈。這份簽呈今也隨之曝光，不過可以看到簽呈資料上寫上支付時間至今年「4月31日」，可4月只有30日，對此，蔡壁如和時代力量立委陳椒華皆認為，顯見鏡電視內部公司治理和財務管明顯不是很嚴謹。

據本報掌握曝光資料，鏡電視在2021年4月29日一份來自新聞部的簽呈，主旨為「TV顧問聘僱說明」，內容指出，「自110年5月1日起聘『台經院資深顧問吳嘉輝』為顧問，任期一年，至111年4月31日為止，每期顧問費為新台幣10萬元整，取得執照前以現金方式支付，取照後則另簽署顧問合約，改以勞務所得於每個月25日以匯款方式支付」，右下方核准欄有陳素秋和斐偉的簽名。

不過，在鏡電視簽呈內中，發現支付時間是寫到今年「4月31日」，但4月實際只有30日，對此，蔡壁如指出，這份簽單指出，聘任吳嘉輝至111年4月31日為止，可是4月只有30日，並沒有31日，連日期都可以寫錯，顯示鏡電視內部管控流程過於鬆散。

陳椒華表示，該份鏡電視內部簽呈上有時任中心主管陳素秋、總經理李玉珮、董事長裴偉的簽名，此事涉及內部作帳不實、逃漏稅和洗錢，具刑事責任，鏡電視該介入調查，而公文內文寫下支付時間至今年4月31日，但4月只有到30日，對於日期有誤的瑕疵，簽呈還能簽過，顯見公司治理、財務管明顯不是很嚴謹。