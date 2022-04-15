每個人表現愛的方式都不同，有些人愛好面子，因此不懂如何說甜言蜜語，而是用行動證明自己的愛意，有的人則是因為愛而經常碎念、叮囑伴侶。《搜狐網》近日分享4個非常重感情的星座，若是與伴侶分開了，他們甚至是久久無法忘懷，深陷在悲傷情緒中，若要進入下一段感情更是困難。

1.雙子座

雙子座個性開朗活潑，無論在工作還是與人相處方面，都給人做事明瞭的感覺，絕不會讓人覺得模糊不清，與人說話也不會拐彎抹角，個性非常直接，面對愛情也是如此，他們只要動心了，就絕對不會隱藏，甚至深怕對方不知道自已的心意，但容易對人動心的他們，若與伴侶分開，就會久久無法忘記，對感情很難放下。

2.天蠍座

天蠍座待人很暖心，但在陌生人面前，他們會板起臉，主要是不希望被欺負，因此與他們剛認識時，幾乎很難讀懂天蠍座在想什麼，但更進一步了解後，才會發現他們個性外冷內熱，但面對愛情就不一樣了，他們遇到喜歡的人一定會主動出擊，而且不管別人怎麼想，全心全意的付出，就算沒獲得回應也不在乎，一旦動心就藏不住。

3.獅子座

獅子座渾身散發霸氣，他們自尊心很強，就算被他人攻擊或指責，獅子座也不會表現出來，寧願選擇一個人默默承受，面對感情也是如此，由於非常愛好面子，因此有時就算有喜歡的人也不敢承認，若有了另一半，甚至不懂如何哄伴侶開心，外表看似堅強的他們若失戀了，其實會非常傷心，但對外卻愛假裝不在意。

4.處女座

處女座外表給人高貴優雅的印象，他們凡事都追求完美，而且重視自身修養，面對感情也是如此，希望伴侶也能跟他夢想中的一樣好，即使有了喜歡的人，他們也不會輕易告白，唯有確認對方對自己也有感覺才會行動，就算進一步交往，若伴侶做事有不妥的地方，他們就會馬上糾正，甚至是碎碎念，並非他們不喜歡對方，只是希望愛人能越做越好，是出於愛的關心，但卻容易變成吵架導火線，若因此分手後反而讓他們很受傷。