賓士C300又要紅了！有名正妹在臉書發文，她表示社區樓下有台賓士車停歪，車身右側直接壓在車格線上，讓她氣憤PO網大罵「我只想罵你『X』，你停這樣，怎麼下車」；網友們也幫原PO讚聲「外匯素質不意外」、「壓線就是不及格」，另外還有網友點出該車後方雜物堆放，可以向社區管委會申訴處理。

一名正妹在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示社區樓下停車場，看店一輛賓士c300轎車停歪，車輪不僅壓在停車格線上，車身右側甚至些微超出停車格，讓她不好下車憤怒大罵「我只想罵你『X』，你停這樣，我要怎麼停，怎麼下車」；從原PO上傳的4張圖片可見，不僅該C300已經右側車身已經壓在車格上，車子後方也堆滿雜物，雖然後方雜物未超出停車格，但是該車停車方式，以及堆放雜物讓原PO很不開心，也表示「公德心是什麼我想你沒有」、「要不要在你的停車格露營」。

有名正妹抱怨鄰車賓士C300車身右側壓線，讓她車子停了無法方便下車。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛回應表示「下次可以問他加油是不是只加300」、「你車頭停進去，屁股靠他近一點，換他來拜託你」、「壓線就是不及格」、「賓士真的可以為所欲為」、「外匯素質不意外」、「C300又要紅了」、「89車不意外，還好不是T牌不然又一堆人要酸品牌了」。

甚至還有網友對於該賓士C300車後方的雜物堆放，建議原PO可以向社區管委會申訴，或是打1999檢舉公共區域堆放雜物，甚至直接向消防隊檢舉。