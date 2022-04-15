桃園＋290 足跡又見極樂行程 金沙酒店、天上人間入列 17:202022/04/15 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金沙酒店驚見確診者足跡。(GOOGLE MAP) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園15日新增290例本土個案，市府公布最新疫調足跡有32處。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真） 桃園15日新增290例本土個案，市府公布最新疫調足跡有32處。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真） 桃園15日新增290例本土個案，市府公布最新疫調足跡有32處，遍及許多區域，其中更驚見金沙酒店、天上人間、中國城酒店夜總會等。 市府呼籲，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起10天，進行自我健康監測。如期間出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請盡速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。 桃園＋87 公布28處足跡 影城、健身房都上榜 竹縣＋15 校園群聚延伸家庭 13處足跡完成消毒 #桃園 #確診 #足跡 #酒店 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園航空城優先產專區4／22公告土地標售 09:392022/04/14 區域情報-桃園 桃園＋87！25條傳播鏈新增個案 這3校被點名要特別注意 16:252022/04/14 生活 桃園紅火蟻災區冠全台 2.5億打水漂 04:102022/04/14 地方新聞 新北狂增360確診足跡曝 嗑鐵板燒、火鍋 藏壽司又中 16:382022/04/14 生活 王淺秋曝藍營桃園市長選戰內幕：黨中央屬意徵召「他」 20:432022/04/14 政治 台南傑太日煙＋4 擴大匡列160人居隔 04:102022/04/14 地方新聞 苗栗今日暴增16例 半數為科技廠外籍移工 12:402022/04/15 生活 桃園確診破80例 創單日新高！鄭文燦要開記者會說明 12:552022/04/14 生活 「桃園會展中心」招商說明會4／15登場 15:102022/04/15 區域情報-桃園 桃園本土個案暴增 鄭文燦：已啟動輕症居家照顧 16:022022/04/15 寶島 北市再曝8張確診足跡 饗饗、春水堂、錢櫃、台大籃球場入列 20:232022/04/14 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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