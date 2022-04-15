新竹市政府規畫「大新竹輕軌捷運」計畫，日前在市議會做專案報告後，將向中央爭取今年核定輕軌可行性研究，新竹縣議會議員發現沒有新竹縣的路線，交旅處長游志祥指出，竹北生活圈路網在新竹市做整體規畫時納入新竹輕軌藍線，已獲交通部核備，縣府自行辦理可行性評估預計2024年11月完成。

新竹市規畫輕軌先期執行紅線，提出5個評估方案，認為方案5從新竹火車站經新莊站到新竹高站全線高架最佳，途經食品路、光復路、園區新安路和園區一路，接介壽路、關新路及公道五路。

該規畫路線全長14公里，穿越清大和陽明交通大學及科學園區，並要在兩所大學校園內和園區沿線設置15座高架車站，同時把台鐵內灣線「升級」為輕軌，總經費457億元。縣議員彭余美玲等人發現新竹市規畫路線只到竹北市的新竹高鐵站，質疑為何沒有新竹縣的捷運路線。

游志祥表示，竹北生活圈為新竹輕軌藍線，新竹市在做整體規畫時納入最優先路網，並且報交通部後獲得核備，新竹市是希望紅線可行性研究，能在今年獲得中央核定，新竹藍線可行性評估則是縣府負責規畫。

游志祥說，新竹輕軌藍線初步規畫將光明六路納入環線路網，路線從光明六路往東到高鐵特定區，往西接博愛街後跨頭前溪，連接台鐵南竹北站及銜接新竹市輕軌紅線，目前初估經費應該超過400億元。

游志祥並說，大新竹輕軌捷運的路網最大的問題是量運，只連接新竹和竹北生活圈，以目前民眾使用大眾運具偏低的情形，運量不太可能樂觀，靠站區土地開發，也很難養活輕軌。

縣府計畫將新豐、湖口、竹東、新埔和芎林一小段，納入捷運路網接新竹藍線，讓各鄉鎮市通勤和通學民眾搭輕軌上班上學，應能提昇新竹輕軌的運量。

游志祥指出，新豐、湖口及竹東等鄉鎮與竹北生活圈藍線路網並未有完整調查，縣府以2500萬元辦理「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫暨新竹藍線可行性評估」，發包後預計2024年11月完成可行性評估報告。