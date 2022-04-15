味全龍隊近日休息室出現幾名「紙袋面具俠」，發想人之一的 拿莫．伊漾透露，單純是因為昨天跟張政禹吃飯時看到紙袋覺得可以用，紙袋上頭寫個大大的「開」字，他解釋主要是希望「開啟攻勢」，「把按鈕轉開」。

龍隊陣中不少年輕球員，球隊氣氛十分歡樂，不時就能看到他們變出新把戲，近期則是出現多名紙袋面具俠。

發想人之一的 拿莫．伊漾說：「紙袋是我跟政禹吃飯時，覺得可以用，就把它當作面具，剛好最近漫威的月光俠很紅。」紙袋上大大的「開」字，則是代表開啟攻勢的意思，「打出安打後要打開開關，把開關按出來後什麼都開了。」

拿莫．伊漾補充，場邊的人戴著紙袋面具，上壘的則要比出按按鈕的動作回應，不過昨天「胖老爹」輸球，已經被丟進垃圾桶，今天換上「德克士」希望能帶來好運。

不過這個「紙袋梗」不僅球迷不懂，在網路上引發熱議，也有許多隊友一頭霧水，昨天敲出3分炮的李凱威就說：「不知道是什麼梗，後來才知道好像是什麼打開開關。」