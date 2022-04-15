疫情燒進校園，中山醫大2名女實習生確診，台中市府衛生局長曾梓展15日表示，另1名曾與實習性接觸的中興大學學生，為其中1名中山醫大實習生的男友，因身體不適，經進行採檢陽性確診，今日新增33例確診者中，其中有4例感染源不明，目前還在追查中。

曾梓展表示，疫調發現，中山醫大2名學生是室友，家住北部，清明假期曾回家，今天新增1名與其接觸的中興大學學生確診。

衛生局針對確診者疫調，凡走過必留痕跡，但今日新增33例確診者中，有4例感染源不明。

曾梓展說，4例目前感染源不明，包括1名89歲北區退休男性，常去高爾夫球練習場，身體不適，醫院收治後，目前匡列與其接觸者。

另名感染來源不明的19歲女性，家住神岡，還有1名中山醫大學生感染源不明，但經追查與2名確診的中山醫大實習性沒有關連性。

還查不到感染源的，包括1名家住東區的上班族女性，沒有旅遊史也沒有接觸史，經快篩陽性確診，感染源不明， 另1感染源確診者設籍台中，但活動都在北部，感染源追查中。