陽明海運今(15)日召開第372次董事會，會中針對1月14日第368次董事會決議新建5艘15000 TEU級全貨櫃船案，通過將採LNG動力雙燃料規格，並依程序辦理相關作業。

陽明海運表示，本次造船計畫除符合陽明海運未來營運中長期發展及船隊汰舊換新需求外，陽明海運亦為國內首家使用LNG動力雙燃料貨櫃船之航商，透過採用更潔淨燃料之船舶，有助於陽明海運呼應氣候變遷治理與邁向低碳轉型，為永續環境貢獻力量。

陽明海運船隊布建首要考量搭配業務發展需要及國際環保法規要求，因應目前在追求淨零碳排的趨勢，相關國際環保規範日益嚴謹，如IMO減碳法規碳強度指標(Carbon Intensity Indicator CII)規範每年碳排強度遞減目標，或歐盟執委會討論之FIT for 55-European Green Deal對溫室氣體強度在2050年相對基準2020年減少達75％，並建議對相關溫室氣體排放計算全程碳足跡(Well to Wake)之要求等，均屬船隊布建燃料選擇之重要考量。

加以積極節能減排以達成環境永續是陽明海運落實永續經營的主要策略目標，故本次新船建造以替代燃料中技術相對純熟且相較傳統燃料更顯著降低碳排之液化天然氣(LNG)為執行方向，預期將可較使用傳統燃油降低碳排達20％以上，以期符合環境永續目標並提升整體船隊營運競爭力。