本土疫情持續擴大，中央拍板居家隔離、居家檢疫期滿者未來將以快篩代替PCR採檢，但台北市議員王欣儀質疑北市發放點位不足。對此，台北市副市長黃珊珊今表示，公費快篩試劑的診所地點是中央決定，北市發現不足後有另外配送，且北市長期在7大院區提供PCR服務，也強調「快篩試劑不是放在定點給民眾自行取用的」。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，原居家隔離及居家檢疫期滿的核酸檢測（PCR）採檢作業將改成快篩，但王欣儀調閱資料發現，台北市平均5.5萬人才有一家配合辦理發放公費快篩試劑的診所，相較於新北市2.5萬人就有一家，北市明顯超負荷。

黃珊珊下午在防疫記者會上表示，公費快篩劑是中央選定的配送機制，也就是那些診所都是中央選的點，台北市自己也發現中央選得不足，所以北市在各行政區有另外配送的地點。

但黃珊珊強調，重點不是配送快篩劑，因為快篩劑還是需要醫生評估才可以給，不是放在那邊就可以隨便去拿，重點是有需要的人、經醫生評估後才能拿，但台北市所有的民眾都可以到7大院區進行公費PCR，且是長期提供，不會特別在某診所放快篩劑，有放一些是讓那些有症狀的人去看診所時，讓診所醫師可以讓他早點採檢，早點知道，但他不是放在那邊提供給給民眾取用的。