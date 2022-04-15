新竹縣政府因應本土確診案例連日暴增，15日公告為減少新竹縣住宿式機構住民染疫風險，較具較高染疫風險的護理之家、精神護理之家、老福、身障及兒少等46家住宿機構，從15日起持續延長全面暫停探訪。

縣府表示，46家住宿式機構從15日起持續全面禁止訪客，後續再視疫情狀況，做滾動式修正探訪措施，並公告恢復有條件探訪時間。

縣長楊文科表示，為減少住宿式長照機構群聚風險，請縣民配合防疫政策，建議親友用視訊、通訊等方式，表達對住宿式照顧機構住民的關心。

衛生局表示，為降低住宿式機構住民染疫風險，住宿式長照機構住民、工作人員及陪病者，安排接種疫苗統計到3月底，工作人員及住民完成2劑基礎劑比例各為99.7％及88.3％，完成第3劑加強劑比例各為93.9％及73.4％，持續安排機構內工作人員及住民接種服務。

另外，嚴格執行員工在機構內全程戴口罩，僅於分區分時段期間保持室內社交離脫口罩飲食、TOCC評估、量體溫、手部消毒、分艙分流、每日至少2次環境清潔工作、住民外出回診清消及員工與家屬症狀、疫情通報追蹤等防疫措施。

同時，醫院、診所合約醫師依據「減少機構住民至醫療機構就醫方案」，不定期到機構巡診或視訊看診，降低慢性病及免疫力差的住民到醫院感染機會。