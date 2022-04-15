位於華亞科學園區的網通廠神準(3558)爆出大規模移工確診。神準最新說明指出，目前依據政府公告，共103位同仁為篩檢陽性，對產能衝擊上，假設移工隔離期間兩周，則估計對2022年全年產能影響數約3%~5%。

神準最新重訊指出，華亞廠區1名外籍移工於4月13日因發燒而進行快篩，隨即依規定至醫院進行PCR採檢，公司於當日接獲通知時於下午即自行擴大快篩410人，快篩結果為24人陽性(均為外籍)，386人陰性。4月13日晚間即遵循政府單位指示實施外籍移工全員227人及快篩作業工作人員14人進行PCR採檢，目前依據政府公告，共103位同仁為篩檢陽性。

神準目前所有確診同仁已完成隔離，所屬宿舍及辦公區域均已於4月14日完成全面消毒作業，所有員工亦已於4月14日安排全面PCR核酸檢測。神準防疫緊急應變小組，將全力配合及遵循疫情指揮中心及桃園衛生局的指示及政策，防止疫情擴散。

神準強調，目前公司已經進入三級防疫，停止所有員工跨廠區及辦公室移動，停止訪客及廠商接觸，並配合政府防疫專家積極進行疫調與必要防疫措施，也對於移工宿舍強化管理，神準已偕同仲介公司與政府相關單位和防疫專家進行積極防疫作業改善。

針對營運的衝擊，神準預估，如假設移工隔離期間為兩周，估計對2022年全年產能的影響數約3%-5%，惟發言體系也表示，後續會盡力透過加班等補上，以降低衝擊。