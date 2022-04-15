信評機構穆迪(Moody's)表示，俄羅斯試圖以盧布償付美元債券，俄羅斯可能會違約。

俄羅斯的違約也可能為西方金融制裁行動的最嚴重後果之一，為俄國自1917年布爾什維克革命以來首次重大外債違約。不過俄方反擊表示，是西方國家人為地迫使俄羅斯違約。

俄羅斯在4月4日票息到期的兩筆主權債券以盧布、而非根據相關規定的美元進行了償付。穆迪在周四一份聲明表示，按照穆迪的定義，俄羅斯如果在5月4日寬限期結束前如果沒有修正，就可能被視為是違約。

穆迪表示，儘管俄羅斯2018年後發行的一些國際債券允許在某些條件下以盧布支付，但2018年以前發行的國際債券(例如2022年和2042年到期的債券)卻不允許這樣做。

俄羅斯此前在列寧(Vladimir Lenin)領導下對沙皇發動革命，並拒絕償還沙皇時期的國債，令世界震驚。而這一次俄羅斯卻是有錢但無法還債。

美國財政部在四月初阻止了俄羅斯央行，以持有美國金融機構的外匯儲備來償還外債。

儘管俄羅斯目前只有15檔以美元或歐元計價的國際債券，總價值約400億美元，但是俄羅斯企業卻累積了金額遠更多的外債。