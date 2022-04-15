華南金今年董監改選，董事長跟總經理的人選出線。據側面了解，除了董事長將由現任的董事長張雲鵬續任之外，金控總經理的人選則傳出黑馬，由華南銀行資安長李耀卿接替現任金控總經理羅寶珠。

據悉，相關董藍名單已經在近期內底定，華南銀行資安長李耀卿升任金控總經理，可說爆出黑馬，由於財政部現在高度重視金控銀行的資安管理，李耀卿的出線應該與此有關，也可看出財政部對於整個金控集團的數位金融以及資訊安全的高度重視。

而此次張雲鵬能再獲續任，應和華南金控以及華南銀行去年的獲利跟業務的推展有相當亮眼的成果有關。華南金控是今年公股唯一有改選的一家，據了解公民股大致仿照三年前的模式，雖然各自會有委託書徵求人團，但是席次分配已大致底定，最大民股林明成，仍將繼續擔任金控的副董事長。

據指出，財政部所開出的新任董事名單，和林明成家族的提名名單，已經送抵華南金控，華南金控將在近期內召開董事會通過相關的提名名單來完成證交所所規定的董監提名制要求，隨即近期就會對外公告。

據了解，李耀卿還有民營銀行的背景，他來自中國信託，十多年前跟華銀已退休的副總劉鴻基一起轉戰華銀，可說是風險管理的高手，當時華銀整個因應巴塞爾新制的系統建立，李耀卿可說是重要的推手，先前在中國信託他即負責風管，如今接華南金控的總經理，財政部也希望能夠借重他在風險管理上的長才。