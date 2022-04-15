從2018年的中美貿易戰，到2020年延燒至今2年多的新冠肺炎抗疫之戰，今年烏俄戰爭帶來的動盪連帶影響全球經貿市場，近期國內確診案例持續飆高更使國旅雪上加霜，對於台灣觀光業的下一步，在國內擁有多家飯店的日暉集團董事長鄭越才提出解決缺電缺工危機、獎勵5星評鑑飯店業者、成立專屬基金來扶植大型觀光產業等3大觀點呼籲政府，盼讓國內觀光產業能早日恢復榮景，創造「新台灣模式」的真正台灣價值。

台灣觀光業面臨的挑戰，從2016年5月20日後的「限縮陸客來台」就開始溫水煮青蛙，2020年新冠疫情開始肆虐，海嘯第一排重創最慘的就屬觀光業，全球觀光彷彿進入冰河時期，儘管之後各國間開啟「旅遊泡泡」策略，但也因為疫情難控和許多限制規範使多數人卻步， 之後又如同泡影般破滅，如今加上國際戰事時局動盪，觀光產業可說是雪上加霜。

日暉集團董事長鄭越才對台灣觀光產業現況提出建議及呼籲。（日暉集團提供）

鄭越才引用英國首相邱吉爾曾說的「如果糾纏於過去與現在，我們將失去未來」，他指出，疫情與戰爭2大因素正讓國際情勢重整，他呼籲業者別再癡望陸客榮景，此時台灣應該利用自身優勢朝向「觀光國際化」。除了利於出口的半導體及高科技產業，台灣最能跟世界比拚的就是山水，觀光朝向特色及精緻化，加上台灣防疫在國際上的表現，未來肯定能吸引更多的國際客前來，但首要前提，政府必須先解決「電」的問題，否則一切遑論。

再來，受疫情影響，加上少子化及人口老化問題，現在全球缺工都在搶人大作戰，不光是營造業缺工，鄭越才表示，台灣想要打造後疫時代的觀光新藍海，必須針對初、中、高階勞力缺口，有前瞻性的規劃。像是加拿大近年積極吸納新移民，為了留住各國優秀人才，提出只要在加拿大就讀2年以上公立學院、大學及研究所，畢業後就可取得3年工作簽證，申請「永久居留」的留學轉移民「2+3寬鬆移民政策」，這讓加拿大的新永久居民去年超額突破40.1萬的高峰，也是加拿大自建國以來移民吸收最高的紀錄。

針對基層勞力缺工問題，鄭越才建議政府應該要鼓勵飯店業者積極參與「觀光局五星評鑑」，並給予5星認證的業者，像是租稅減免、觀光移工配額的獎勵，因為為獲得5星級評等，飯店得在軟、硬體投入大量資金及成本，實屬不易，也避免現今部分業者拿國外品牌對外打著5星的名號，造成欺騙消費者的模糊、混淆空間，才能從本質解決問題。

另外，台灣政府誓言從「防疫大國」邁向「觀光大國」，而要實現觀光成為台灣下個明星產業，鄭越才認為除了觀光轉型升級，政府也該成立專屬基金來扶植大型觀光產業，進而才能發揮「以大帶小」的效果，全面帶動國內觀光產業。鄭越才以被譽為「護國神山」的台積電做例，他表示，當初若沒有政府大力挹注，如何成就今日世界半導體龍頭地位？國際展開新形態的旅遊趨勢，台灣必須與時俱進，試著放寬與調整法令。

他再舉例，就像以共享為概念、風行全球的Airbnb，在台灣一直處於非合法性，政府加重罰鍰的「移除心態」並不能真正解決問題；而近年崛起的露營風，仍待露營專法的正式上路才能解套台灣高達7成違法露營場的污名化。鄭越才也期待，讓國內觀光產業達到質量並進，一起與政府拚觀光，開創下一個兆元明星產業。