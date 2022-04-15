第19屆SBL超級籃球聯賽為了增加賽事之外球迷的參與感，舉辦了一系列的活動，其中最讓球迷們熱烈討論的就屬「人氣王票選活動」莫屬，3月份票選活動最終由高雄九太科技籃球隊狀元郎曾柏喻以總票數5513票，榮登3月份人氣王寶座。

人氣王票選自活動開始就受到球迷的關注，各個球員支持者無不卯足全力，動員參與，3月份人氣王最終由曾柏喻成功勝出，獲得中華民國籃球協會及行銷單位所提供的30000元獎金！

以選秀狀元之姿重磅加盟高雄九太科技籃球隊的曾柏喻，新秀年球隊就予以先發重任，目前場均能繳出8.5分、3籃板、3.5助攻，更在1月23日對上裕隆納智捷的比賽中有著20分、5助攻的傑出表現，成功收穫粉絲的心！

場上的好表現也反映在人氣王票選上面，榮登3月份人氣王寶座。除了選手獲獎外，行銷單位也將抽出一位幸運兒球迷獲得曾柏喻簽名籃球乙顆！

本賽季於「e集棒」APP上舉辦月人氣王票選，透過此活動希望SBL球員能夠積極經營球迷及培養觀眾群，增加比賽之外球迷的參與感，用以鼓勵選手打出人氣實力兼具的比賽內容。4月份的人氣王票選也即將於4月30日結束，抽獎中獎名單屆時將公布在「SBL 超級籃球聯賽臉書粉絲專頁」，也請各位球迷把握剩餘的時間力挺喜歡的球星 ！