阿妹演唱會飆歌，吸引來自全台各地歌迷，但也紛爆出曾參加演唱會確診人數增加，台中市繼8日1名確診者參加阿妹演唱會染疫，15日再新增3人，累計到台北看阿妹演唱會的台中歌迷，已有4人確診。
台中市長盧秀燕今日下午舉行防疫記者會，新增33例確診者。
衛生局長曾梓展表示，今日新增33個案例中，其中3例男性曾分別參加8日與10日的阿妹演唱會。
曾梓展說，繼8日一例確診者曾參加阿妹演唱會，今日新增3例也曾參加阿妹演唱會，其中2人為友友，8日同行去看阿妹演唱會，都因出現新冠肺炎症狀採檢為陽性確診。
阿妹演唱會飆歌，吸引來自全台各地歌迷，但也紛爆出曾參加演唱會確診人數增加，台中市繼8日1名確診者參加阿妹演唱會染疫，15日再新增3人，累計到台北看阿妹演唱會的台中歌迷，已有4人確診。
台中市長盧秀燕今日下午舉行防疫記者會，新增33例確診者。
衛生局長曾梓展表示，今日新增33個案例中，其中3例男性曾分別參加8日與10日的阿妹演唱會。
曾梓展說，繼8日一例確診者曾參加阿妹演唱會，今日新增3例也曾參加阿妹演唱會，其中2人為友友，8日同行去看阿妹演唱會，都因出現新冠肺炎症狀採檢為陽性確診。
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