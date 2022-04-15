阿妹演唱會飆歌，吸引來自全台各地歌迷，但也紛爆出曾參加演唱會確診人數增加，台中市繼8日1名確診者參加阿妹演唱會染疫，15日再新增3人，累計到台北看阿妹演唱會的台中歌迷，已有4人確診。

台中市長盧秀燕今日下午舉行防疫記者會，新增33例確診者。

衛生局長曾梓展表示，今日新增33個案例中，其中3例男性曾分別參加8日與10日的阿妹演唱會。

曾梓展說，繼8日一例確診者曾參加阿妹演唱會，今日新增3例也曾參加阿妹演唱會，其中2人為友友，8日同行去看阿妹演唱會，都因出現新冠肺炎症狀採檢為陽性確診。