台中市議員林祺峰說中捷藍線、橘線開工遙遙無期，建議市府仿照先前綠線捷運公車模式，先開通各捷運線站點的電動公車，培養運量與民眾搭乘習慣。（林祈峰提供／謝瓊雲台中傳真）

交通局長葉昭甫表示將推動捷運六大路廊幹線公車，也會以「台中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」作為基礎，分階段推動、逐步通車，加速實現台中捷運路網。（謝瓊雲攝）

台中捷運九張犁站日均運量僅20人，近日在網路引發熱議，還遭網友譏笑是鳥地方蓋捷運，搭乘人次比家裡電梯更低；民進黨籍台中市議員賴佳微就指出，依此低迷運量，中捷全年度虧損恐將從原先預估的7.3億元增加到近10億元，呼籲市府加速解決路線變更與設站爭議，早日完成捷運路網建設協助中捷公司轉虧為盈。

交通局長葉昭甫表示，市府將持續加快推動捷運建設，去年4月捷運綠線通車後，「台中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」同步獲交通部備查，是台北市之後第二個獲得中央備查捷運路網的城市；將以整體路網為基石，分階段推動、逐步通車，加速實現台中捷運路網。

賴佳微說，中捷公司的運量從去年開幕後急速下跌，即便疫情趨緩期間，人次也未見成長。今年2、3月日均運量在2萬7千多人之間，遠低於中捷原先預估的日均5萬4千人次，原本中捷今年度預算預估會虧損7.3億元，前提還是客運收入須達標4億7千萬元。若照目前低迷運量直到年底，整年度恐怕要多虧損2.3億元。

她指出，中捷要等捷運藍線、甚至橘線完工通車後，才有辦法讓運量達到轉虧為盈，加上這幾年捷運藍線在盧秀燕上任後，陷入站點、路線變更爭議，可能還要拖很久才能正式開工。呼籲盧秀燕加速完成捷運路網建設，更要趕快想辦法挽救中捷低迷的運量，避免虧損持續擴大。

中捷公司表示，捷運綠線去年4月25日通車，截至今年4月14日累積運量為694萬7580人次，下半年將可突破1000萬人次。今年第一季虧損約1億392萬元，以此推估全年虧損金額仍在今年預算額度內。

另外，市議員林祈烽建議市府在捷運藍線、橘線等通車前，仿照先前的捷運公車，先開通各路線捷運站點的電動公車行駛，培養民眾搭乘習慣和運量，未來也可避免站點設立的爭議。台中市長盧秀燕表示，市府會再做思考、研究。

葉昭甫說明，近期將在復興路、中興路、台灣大道、中清路、崇德路及北屯路六大路廊推動幹線公車，其中，台灣大道與中清路已是目前的捷運路廊，透過幹線公車密集的班次服務水準，提供捷運先導公車的服務，未來也將爭取經費，輔導業者將車輛汰換為電動公車。