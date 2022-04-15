總統府15日公布第五屆「總統創新獎」得獎名單，旺宏電子董事長吳敏求長期推動產業創新，貢獻卓著，獲得殊榮！吳敏求領先全球首創將人工智慧（AI）及大數據（Big Data）導入晶圓廠，引領臺灣成為半導體生產重鎮、推動科技業以第三類股上市，成功吸引國際資金挹注，開創臺灣產業蓬勃盛世、持續深耕科普教育培育近四萬名臺灣優秀科技人才，並捐助設立台灣第一個跨領域學程的智慧運算學院，開啟臺灣AI創新應用及跨域人才培育之先河。

「總統創新獎」是以國家元首名義頒贈與鼓勵「創新」的最高榮譽，頒獎典禮將循往例，擇期由總統親自頒獎表揚。

吳敏求33年前創建旺宏時，即結合統計學與半導體知識，建構「自主研發工程資料分析系統」（sNOVA），領先全球導入AI及Big Data大數據，為世界第一家生產線全面電腦化之半導體晶圓廠。這套創新系統也為多家台灣半導體廠所學習及導入，影響並成就台灣全球半導體生產的樞紐地位，對國家及產業具有卓越貢獻。而旺宏自行研發的sNOVA系統大幅提升產品品質良率至500PPB以上（每十億顆不良率低於500），促使旺宏成為全球首家將產品不良率衡量指標從PPM（百萬分之一）提升至PPB（十億分之一）等級的半導體公司。

吳敏求當年亦主動向財經部會倡議，積極遊說經建會、經濟部及財政部等相關部會，推動台灣「第三類科技股」上市。1995年，旺宏成為第一家以第三類股上市的標竿企業，對產業衍生卓著之經濟效益，海外資金投資臺灣從不到40億美元大幅提升至近100億美元，開啟臺灣高科技產業蓬勃發展的盛世。

1989年，吳敏求帶領40位半導體專業人才自美返臺創立旺宏電子，吸引優秀海外人才回國發展，並以創新設計（Forward Design）逆轉當時臺灣的逆向工程（Reverse Engineering）代工主流，回國後也培育大批研發人才在臺灣各半導體公司遍地開花，對臺灣半導體發展榮景具有非常巨大的貢獻。

吳敏求「借力使力」的創新經營策略，精準掌握美日貿易逆差談判的國際局勢，成功打入任天堂供應鏈，並善用日本鋼管公司（NKK）、任天堂及台積電等資源，順利引進營運資金，成為台灣投入創新設計的先驅，也成為全球成長最快速的半導體公司。旺宏注重創新研發並建置堅實專利，無懼國際競爭對手發動專利戰，以高品質之自有智財權，成功擊退美日記憶體大廠的專利興訟，並獲得上億美元和解金，是台灣唯一於美國國際貿易委員會勝訴的企業，為重視研發及專利的最佳典範。

吳敏求深具前瞻思維，20多年前即洞察人才為台灣高科技產業競爭力的關鍵核心，並連續22年舉辦旺宏金矽獎及旺宏科學獎，迄今已培育近4萬名科技人才在臺灣產官學研界發揮影響力。2019年，旺宏電子捐助成功大學新台幣4.2億元興建「成功創新中心－旺宏館」，2020年再宣佈連續10年共捐贈10億元創設「敏求智慧運算學院」，開啟臺灣AI創新應用及跨域人才培育之先河，對於培育國家人才之貢獻實功不可沒。

「總統創新獎」每兩年舉辦一次，由經濟部、中央研究院、科技部、教育部、文化部及國家發展委員會等各部會共同推動，獎項的宗旨表揚在產品、技術、管理、服務或文化等各領域中，其創新成就對國家經濟、社會及人民具有深遠影響的貢獻，藉由表彰及樹立獲獎者形象典範，帶動跨界、跨產業的創新鏈結，進而提升國家整體經濟發展與強化臺灣在國際發展競爭力的優勢。