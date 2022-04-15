去年6月間，行動不便的3歲女童因想出房門，竟連3天慘遭31歲方姓繼父毒打，在19歲黃姓母親的無視下，全身受有嚴重瘀傷及頭皮下、腦膜下腔出血，結果送醫不治，方、黃2人報警謊稱女童是摔下樓致死，案經屏東地方法院審結後，15日依傷害致死罪判方有期徒刑11年。

判決書指出，去年3月28日，3歲女童在枋寮住家2樓摔倒，導致大腿骨折要以石膏固定、無法行走，僅能坐著以臀部滑行移動，當下有毒品前科的方姓繼父限制女童僅能待在房內不得外出。不料，同年6月8日，方發現女童會離開房間後，竟暴怒之下持拖把握柄、皮帶等物，瘋狂毆打女童頭部、身體、四肢。

方虐打女童的暴行，在女童媽媽黃女的無視下，整整持續3天，10日晚間8時許，方發現女童喪失意識、呼吸急促，且全身發燙，趕緊告訴黃女並呼叫救護車將女童送往枋寮醫院救治，但女童到院前已心跳休止，經急救後不治，死因為腦髓損傷及顱內出血。

方、黃驚覺事態嚴重，商討後決議向檢警謊稱是女童自行摔下樓梯受傷致死，但黃女後來不甘自行承擔照顧不周的責任，而轉作證人供出實情。

案經合議庭審議後，法官認為方雖在偵查中否認犯行，但審理期間已坦承犯行並認錯，並審酌他從小父母離異，由祖父母扶養長大，有記憶以來沒見過父親，母親因毒品案件進出監所多次，以及目前家庭、生活、經濟等狀況，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，處有期徒刑11年，可上訴。