香菇可以製作成各種美食。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

種植香菇的太空包廢料，成為栽種植物的培養土。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

傳統的段木香菇，與太空包種植大不相同。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮是香菇重要產地，為使民眾了解香菇從產地到餐桌的歷程，埔里鎮公所舉辦「我的菇菇好可愛」食農教育體驗，除了採摘樂趣及品嘗香菇的美味，還出版《香菇王國的誕生》繪本，讓食農教育在校園扎根。

前立委蔡培慧與埔里鎮長廖志城，為推廣品質優良的埔里香菇，15日在埔里鎮豐年香菇產銷班，介紹內容豐富的「我的菇菇好可愛」農業升級食農教育體驗，現場示範各種香菇美食料理，並將從4月底到5月，陸續舉辦食農體驗活動。

4月30日在埔里鎮墘溪橋前，舉辦採香菇體驗，限額500人、每場次50人，上午8點半開始發號碼牌；透過「菇社神人」的實際解說，教導菇類的相關知識，現場可以品嘗美味的香菇料理，並將親手採收的香菇帶回家料理。

「菇且一試」傳統米食包粽子體驗，將於5月7、8日在埔里鎮花卉物流中心登場，邀請料理達人教導大家製作美味的香菇料理，包括粽子、碗粿等傳統米食。

5月12日、13日「菇且聽說」，邀請菇蕈達人帶著趣味十足的《香菇王國的誕生》圖文繪本，到埔里鎮的國中、小學校園解說，讓學生了解平時食物的來源，並且以香菇太空包廢料製作的培養土，教學生栽種綠色植物，體驗生態永續；因防疫考量，校園活動不開放校外人士參加。

廖志城表示，希望透過「我的菇菇好可愛」農業升級食農教育體驗，讓大家了解餐桌上的食物，生長過程及製程，讓「食」不僅是解決生理需求，更具有教育意義，進而珍惜食物減少資源浪費。