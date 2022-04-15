大陸國家主席習近平今上午與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．本．薩勒曼通電話。穆罕默德表示，高度重視中國的地位，堅定恪守「一個中國」原則，願同中方加強在國際和地區事務中的溝通協調，支持阿拉伯國家聯盟和海灣阿拉伯國家合作委員會與中國加強合作。

中共官媒報導，習近平指出，當前國際和地區形勢深刻複雜演變，中沙關係戰略性、全局性更加突顯。他強調，中國支持沙國維護國家主權、安全、穩定，支持自主探索符合自身國情的發展道路，將繼續推動共建「一帶一路」並與沙國的「2030願景」對接，打造兩國能源、經貿、高技術等領域高水平合作格局。

習近平又指，中沙兩國應該加強團結，踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，維護國際公平正義和發展中國家共同利益。中方願意與沙國一同促進中東地區和平穩定，推動早日達成中國-海合會自由貿易區協定，攜手打造面向新時代的中阿命運共同體。

穆罕默德則表示，中國是重要全面戰略合作夥伴。近年來，沙中關係在各領域都取得了巨大發展。沙國高度重視中國的地位，高度重視發展對華關係，堅定恪守一個中國原則，將繼續堅定支持中方在涉疆等核心利益問題上的正當立場，堅決反對任何干涉中國內政的行為，堅決維護各國自主選擇本國政治和人權道路的權利。

穆罕默德又稱，願與中方加強高層交往，簽署沙國「2030願景」與共建「一帶一路」對接協議，深化兩國經貿、交通、基礎設施、能源等領域合作。願與中方加強在國際和地區事務中的溝通協調，支持中方在重大國際和地區問題上的正義立場，支持阿盟和海合會同中國加強合作。另外，兩人在通話中也就烏克蘭局勢交換意見。