寫意闖江湖、輕鬆武俠放置手遊《放肆武林》，自從正式發布遊戲即將在台推出之後，引起眾多武俠迷的關注。今（15）日正式公布事前登錄活動突破50萬大關，距離遊戲正式上線的時間也不遠了，各位武林大俠你準備好了嗎？

歡慶事前登錄突破50萬 超多加碼獎勵送到滿

《放肆武林》自從3月中開啟事前登錄以來，以其生動的武學招式展示，加上包羅萬象的門派收錄，吸引了眾多熱愛武俠的玩家們熱烈參與，繼3月30日突破20萬大關之後，更在今日正式達成50萬人完成事前登錄。為回報玩家的熱情支持，遊戲官方也解鎖了最高獎勵，將在已經完成登錄活動的玩家中，抽出一位玩家獲得一台Gogoro VIVA MIX KEYLESS！此外，官方也在活動頁面強調，只要邀請越多人加入遊戲，就可以獲得更多虛寶獎勵！目前事前登錄活動已經進入4/19開服前最後倒數，想要直接參與Gogoro抽獎，現在就趕快前往活動頁面完成預約吧！

超過50萬大俠齊聚，熱鬧江湖即將啟程。

遊戲FB粉絲團招集令 更多好康送不完

除了事前登錄活動持續進行之外，《放肆武林》官方粉絲團也不落人後，在達成50萬人次事前登錄之後，也加碼社群活動獎勵！除了持續進行原本準備送給玩家們PS5、Switch、iPhone 13、AirPods Pro等大禮之外，也舉辦讓玩家在粉絲團留言且分享慶祝文章的新活動，並從中抽出3位幸運兒可以獲得MyCard 1000點的高額獎勵。想要爭取好康的玩家，趕快留意以下的活動訊息！

放肆武林 官方粉絲團 活動詳情

參加方式

1.於粉絲團內按讚+公開分享指定貼文，別忘了追蹤粉絲團以獲取最新訊息喔！

2 [email protected]兩位好友+指定貼文留言區上傳預約頁面截圖。

優渥獎勵

一等獎：PlayStation 5 Digital Edition*1

二等獎：Switch（OLED款式）*1

三等獎：iPhone 13*1

四等獎：AirPods Pro*1

慶祝50萬預約特別獎：MyCard 1000點*3

這麼多的實體好康讓人心動不已。

港漫風海報張力滿滿 迎來4/19正式開服

在遊戲如火如荼的進行活動之際，官方也同時釋出以兩位代言人「元秋」、「林子聰」為主視覺設計的雙人海報。由香港知名漫畫家「鄺志德」繪製，充滿港漫武俠風格的戰鬥張力，並且搭配趣味十足的格漫對話劇情，整體設計非常的具有力量感、張力十足，這也讓人對於即將到來的4/19《放肆武林》開服日，感到無比的期待！而隨著遊戲即將正式上線，也陸續會有更多的好康活動、豐厚獎勵帶給支持《放肆武林》的玩家們，各位大俠們好好準備接招囉！