中國經濟與製造中心的上海疫情仍未減緩，居民與企業封控措施持續影響經濟活動。國際財經機構已紛紛就封控措施造成的經濟問題再次調低中國今年GDP成長預期，經濟學家警告稱，封控措施將導致更多經濟活動受阻，居民面臨失業和儲蓄消耗殆盡的困境，4月的經濟數據可能還會更糟，全年GDP成長很難達到5.5%增長，達到4%的成長會比較現實些。

《美國之音》指出，上海封控措施已達3周，長時間的封控令上海的服務業和製造業承壓，商店和餐館被迫停業，工廠關門或限產，貨運擁堵情況越演越烈。中國國務院總理李克強週一在一周內第3次警告稱，新冠疫情升高對中國經濟構成威脅。中共國家主席習近平周三在海南重申，絕不能放鬆新冠的控制和預防措施。

野村證券分析師估計，中國有多達45個城市目前實施了全面或部分封鎖，影響了大陸約1/4人口，占中國國內生產總值的約40%。

上海是中國經濟重鎮，據美媒《有線電視新聞網》（CNN）對上海、深圳和北京的證券交易所的文件進行統計，至少有40家中國公司被迫暫停在上海和其他地區的業務。

除了服務業，生產事業也受到衝擊。據《路透》指出，上海周邊很多工廠大幅降低產能，來自各地的卡車司機被要求遵守上海嚴格的防疫檢測和隔離規定，這導致卡車大範圍的排隊和延誤，推高了貨運價格。集裝箱港口因工人短缺而出現嚴重的卸載延誤，同時還缺乏足夠的卡車將貨物從港口送到工廠，很多船隻被滯留在海上。物流和供應鏈混亂的情況下，愈來愈多的產業停止了生產活動。

報導說，外商團體對該國企業受上海封控的影響感到擔憂。中國歐盟商會上周致函中國政府，敦促中國官方修改政策。商會主席援引中國德國商會近日展開的一項調查稱，在中國有51%的德國公司的物流和倉儲，以及46%的德國公司的供應鏈完全被中國目前的新冠情況所擾亂或受到嚴重影響。

鑒於上海的持續封控，一些國際金融機構近日削減了對中國經濟增長的預期，並警告稱中國清零政策的經濟成本正在不斷擴大。世界銀行上周將中國2022年的經濟預測降至5%，低於中國官方設定的5.5%的經濟增長目標。荷蘭國際集團（ING）上周將對中國經濟增速的預測從4.8%下調至4.6%。上周公佈的財新服務業PMI顯示，大陸3月服務業活動大降8個百分點，跌至2020年3月以來最低水平。財新製造業PMI也以2年來最快的速度收縮。

經濟學家警告稱，4月的經濟數據可能更糟。封鎖將導致更多商業被關閉，居民面臨失業和儲蓄消耗殆盡的困境，損害國內的消費需求。美國彼得森國際經濟研究所高級研究員哈夫鮑爾(Gary Hufbauer)哈夫鮑爾說：「我不知道在目前的政策下，中國如何能夠實現2022年5.5%的增長目標。4%的增長會更現實。」